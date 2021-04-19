Москва, , 15:49 — REGNUM Если внимательно посмотреть на вводимые администрацией США санкции, то можно заметить, что они в основном носят точечный характер, направлены против физических лиц и некоторых предприятий, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Нет санкций против всей промышленности или топливно — энергетического комплекса. Разумеется, чтобы санкции были чувствительными они должны затрагивать значимые для российской экономики предприятия.

Если вспомнить первые пакеты санкций 2014 г, которые ввели американские власти. То они были в отношении ряда российских оборонных и сырьевых компаний. В санкционный список попали концерн «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, НПО Машиностроения и несколько структур «Ростеха»: концерны «Калашников» (бывший «Ижмаш»), «Созвездие», «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), «Базальт» и Конструкторское бюро приборостроения. Всё это предприятия оборонного комплекса.

И ещё под санкциями оказались крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть» и крупнейший в России независимый производитель газа «Новатэк», нефтяной терминал Феодосии, а также российский банк развития «Внешэкономбанк» и один из крупнейших в стране коммерческих банков «Газпромбанк».

Санкции в отношении российских банков предполагают не заморозку активов, а запрет получать американские кредиты более чем на 90 дней.

При введении санкций американская администрация всегда предупреждает, за какие деяния она вводит санкции, аргументирует, почему те или иные компании и физические лица попадают под конкретные санкции.

Первые санкции, введённые в 2014 г были наиболее чувствительны, но не для тех, кто попал под них, а для многих граждан России. Всё дело в так называемых контрсанкциях.

Не ответить на санкции нельзя, на дипломатическом языке это означало бы признание вины, а так как мы за собой никакой вины не чувствуем, то в ответ — контрсанкции. В результате было прекращено сотрудничество со многими компаниями в Европе и запрещён экспорт многих товаров.

В частности, многих продовольственных товаров, например хорошего сыра. За эти годы экспорт потихоньку выправился. Где-то на замену пришли китайские поставщики, где-то торговля стала вестись окружным путём, через Белоруссию или Казахстан. А из промышленных предприятий никто не разорился. Многим государство оказало существенную материальную помощь.

Пакет санкций озвученных 15 апреля коснулся, прежде всего, IT — компаний, за кибератаки и вмешательство в выборы в 2020 г. Отсюда в списке такие организации как военный инновационный технополис «Эра», АО «Пасит», занимающийся вычислительной техникой, ооо «НеоБИТ» (информационная безопасность) и другие. Все сотрудничают с СВР или Минобороны.

В списки включены несколько фирм сотрудничающих с Евгением Пригожиным — ооо «Юниджет», ооо «Транс Логистик», «Фонд защиты национальных ценностей», несколько информационных агентств, таких как «Ньюсфронт» и «Инфорос».

Ещё в списках две организации принимавших участие в строительстве крымского моста и 15 физлиц, в основном сотрудников вышеназванных организаций и крымских чиновников.

Прегрешения России всё те же — кибератаки, вмешательство в выборы в 2020 г., международная коррупция, притеснение журналистов и оппозиционеров в РФ и нарушение территориальной целостности и суверенитета других стран. Россия претензии отвергает, поэтому, скорее всего санкции будут расширяться.

Сейчас взаимные претензии и ответные меры перешли в плоскость взаимной высылки дипломатов. И если они так и останутся в дипломатической плоскости, то есть надежда, что этот пакет санкций, несмотря на санкции в отношении госдолга, пройдёт для народа незамеченным.

Тем более, что ни курс рубля, ни фондовый рынок России в целом никак на санкции не отреагировал», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России следует ожидать дальнейших «претензий» со стороны США, «удары» могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

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