Берлин, , 15:51 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представила для авторынка Китая удлиненную лимитированную серию седана A7 L в версии Edition One. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба компании.

Подразделение SAIC-Audi выпустит всего 1000 моделей Audi A7 L Edition One. Отмечается, что производство новинки начнётся в 2021 году.

«Audi A7L сочетает в себе спортивный характер A7 Sportback с престижной элегантностью большого лимузина», — говорится в сообщении компании.

Новинка создана с применением инновационных технологий. Так, модель получила адаптивную пневматическую подвеску, рулевое управление задними колесами и постоянный полный привод quattro.

Специалисты SAIC-Audi увеличили колёсную базу Audi A7 на 98 мм. Таким образом, межосевое расстояние новинки составило 3026 мм. Audi A7 L стал длиннее на 100 мм.

Кузов новинки окрашен в тёмно-зелёный цвет Qingshan Dai. Экстерьер модели также привлекает к себе внимание за счёт пятиспицевых легкосплавных колёсных дисков.

Интерьер модели почти не изменился. Там появились новые спортивные кожаные кресла с ромбовидной прострочкой, четёрехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, адаптивные матричные светодиодные лазерно-люминофорные фары, пневмоподвеска и полноуправляемое шасси.

Ранее компания Audi представила в России рестайлинговый кроссовер Q5. Он имеет четыре уровня оснащения и три мотора на выбор. Новинка также получила более спортивную версию SQ5 с 354-сильным трёхлитровым бензиновым мотором.

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