Роквилл, США, , 15:49 — REGNUM Для ролевой игры TES V: Skyrim вышла модификация, позволяющая запускать неигровых персонажей в воздух. Об этом 19 апреля сообщает портал PCGamesN.

Мод, разработанный пользователем Holzeils, добавит в игру уникальное оружие, при помощи которого можно отправлять других персонажей в полёт. Автор рассказал, что при создании модификации он вдохновлялся гигантами, которые также могут запустить главного героя в воздух мощным ударом.

Напомним, TES V: Skyrim — это ролевая игра, разработанная американской студией Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2011 году.

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