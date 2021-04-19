Варшава, , 15:48 — REGNUM «Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко», — заявил 18 апреля в эфире польского телеканала TVP глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски.

Чиновник прокомментировал ситуацию на Украине и в Белоруссии, отметив участие в обоих конфликтах России. Щерски подчеркнул: если Лукашенко заявляет о причастности Польши к подготовке государственного переворота в Белоруссии, то такая трактовка событий может быть либо ложью, либо плохой информированностью руководителя соседней страны.

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Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил о раскрытом заговоре с целью госпереворота в Белоруссии. Он обвинил в причастности к заговору белорусских оппозиционеров, а также ЦРУ и ФБР США. Вашингтон выступил с опровержением заявления белорусского лидера.

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