Оренбург, , 15:55 — REGNUM В Оренбурге суд 19 апреля прекратил производство по иску о признании запрещенным объявления о продаже пекинской капусты из Польши. Оренбургская транспортная прокуратура отказалась от иска, сообщает юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина.

«Прокуратура отказалась от иска, потому что страницу, на которой раньше было объявление, удалили полностью. При этом сам текст объявления был удален намного раньше, сразу после получения искового заявления. Учитывая всю историю рассмотрения этого дела и его абсурдность, мы, конечно, расцениваем такой исход как победу», — сказала она.

Добавим, объявление о продаже пекинской капусты из Польши было опубликовано на сайте Agrobook.ru в 2013 году, до введения продовольственных санкций. Компания, разместившая объявление, прекратила свою деятельность в 2018 году.

Прокуратура обратила внимание на объявление только в 2020 году и посчитала распространение информации о продаже пекинской капусты из Польши, датированное 2013 годом, общественно опасным. В ведомстве заявили, что продажа овощей, страной происхождения которых является Польша, в нарушение существующих запретов и ограничений, создаёт угрозу интересам и безопасности России.

Изначально Центральный районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокуратуры, признал информацию запрещенной и постановил заблокировать страницу с объявлением, которое к тому моменту уже было удалено. 11 марта 2021 года областной суд отменил решение и отправил дело на пересмотр. Сегодня в деле поставлена точка.