Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Совладелец грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа, осужденный за незаконное ношение оружия, может быть помилован в рамках компромиссного соглашения между властями и оппозицией. С таким заявлением, как передаёт Общественное телевидение», 19 апреля выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге.

«Президент помилует Георгия Руруа в том случае, если посредники объявят, что между партиями достигнуто соглашение», — сказала Зурабишвили.

В оппозиции Руруа называют «политзаключенным», и его освобождение было внесено в условия соглашения между политическими лидерами, которое 18 апреля обнародовал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Члены правящей партии «Грузинская мечта» ранее отметили, что не будут возражать против помилования Руруа президентом страны.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

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