Москва, , 15:45 — REGNUM История с высылкой Чехией российских дипломатов призвана отвлечь внимание от неудобной для Запада темы, касающейся его роли в подготовки к изменению конституционного строя в Белоруссии. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Та информация, которая была вскрыта, и те действия, которые были пресечены […] она вскрыла жуткую и неприглядную картину вовлечённости Запада не только во внутреннюю повестку Белоруссии, а в изменение конституционного строя», — подчеркнула российский дипломат.

По её словам, «вскрываются факты, которые не оставляют никаких шансов коллективному Западу более отрицать свою роль».

«Два гражданина Белоруссии, один из них имеет американское гражданство, имели консультации и поддержку в западных столицах. Опубликованное видео не оставляет никаких вопросов относительно их целей и задач, — добавила Захарова. — Вся эта история настолько неудобна для Запада, что её нужно было срочно чем-то перекрыть, и по полной программе начинает разворачиваться история в Праге».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в Москве группы людей, связанной с американскими спецслужбами, которая готовила покушение на него и его детей. Так, среди задержанных сотрудники ФСБ, — Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии, а также гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным спецслужб, они планировали осуществить госпереворот в Минске 9 мая.

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В свою очередь представитель государственного департамента США заявил, что сообщения средств массовой информации о том, что к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы могут быть причастны власти США, являются «абсолютной неправдой».

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