Москва, 19 апреля 2021, 15:45 — REGNUM История с высылкой Чехией российских дипломатов призвана отвлечь внимание от неудобной для Запада темы, касающейся его роли в подготовки к изменению конституционного строя в Белоруссии. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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По её словам, «вскрываются факты, которые не оставляют никаких шансов коллективному Западу более отрицать свою роль».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в Москве группы людей, связанной с американскими спецслужбами, которая готовила покушение на него и его детей. Так, среди задержанных сотрудники ФСБ, — Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии, а также гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным спецслужб, они планировали осуществить госпереворот в Минске 9 мая.
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В свою очередь представитель государственного департамента США заявил, что сообщения средств массовой информации о том, что к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы могут быть причастны власти США, являются «абсолютной неправдой».
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