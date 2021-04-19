Москва, , 15:50 — REGNUM Третья фаза клинических испытаний антикоронавирусной вакцины «Ковивак» начнётся в ближайшее время. Об этом генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов сообщил 19 апреля в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН.

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Он отметил, что первая фаза испытаний вакцины уже прошла, вторая фаза ещё продолжается, но к третьей уже можно приступать. Центр Чумакова готовит соответствующие документы и в ближайшее время передаст их в Минздрав РФ.

Уже установлено, что уровень антительного ответа после «Ковивака» сохраняется до восьми месяцев, сказал Ишмухаметов.

Как сообщало ИА REGNUM, инактивированную цельновирионную вакцину «Ковивак» Минздрав России зарегистрировал 19 февраля. Ишмухаметов заявил 16 апреля, что препарат стали распространять по российским регионам.

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