Уфа, 19 апреля 2021, 16:18 — REGNUM В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах и городах на второй квартал 2021 года. Соответствующий приказ 19 апреля опубликован на сайте министерства строительства и архитектуры региона.
Согласно документу, средняя рыночная стоимость квадратного метра жилого помещения в городах установлена в размере 48 687 рублей, в районах республики — 41 384 рублей.
В документе отмечается, что этот показатель необходим для расчета субсидий, которые выделяются жителям республики, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать ассоциацию застройщиков.