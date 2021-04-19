Уфа, , 16:18 — REGNUM В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах и городах на второй квартал 2021 года. Соответствующий приказ 19 апреля опубликован на сайте министерства строительства и архитектуры региона.

Согласно документу, средняя рыночная стоимость квадратного метра жилого помещения в городах установлена в размере 48 687 рублей, в районах республики — 41 384 рублей.

В документе отмечается, что этот показатель необходим для расчета субсидий, которые выделяются жителям республики, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать ассоциацию застройщиков.