Киев, , 15:44 — REGNUM Действующая власть Украины занялась вопросом вакцинации слишком поздно и до сих пор отдельные личности хотят заработать на этой теме.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый независимый» высказал сегодня, 19 апреля, политолог Алексей Якубин.

Эксперт заявил, что есть ощущение — власть с самого начала думала, что проблема решится сама собой и начала заниматься этим вопросом тогда, когда поняла, что возникает конкуренция с оппозицией.

«Когда глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук съездил в Россию и договорился о возможности использования в Украине и производства в Харькове вакцины «Спутник V», тогда мы увидели со стороны власти какую-то хаотичную деятельность по поиску вакцины и по попытке показать обществу, что они, якобы, чемпионы по борьбе с коронавирусом», — напомнил Якубин.

Он считает, что на сегодняшний день ситуация продолжается в том же направлении.

«По поводу вакцины Pfizer — есть лишь рамочные соглашения, а де-факто есть вопрос, почему Украина так поздно использует программу COVAX, поскольку некоторые страны используют эту программу уже не первый месяц. Складывается впечатление, что даже в вопросе вакцинации некоторые представители власти хотят на этом заработать», — считает политолог Алексей Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине складывается критическая ситуация с вакцинацией населения. Кампания по вакцинации стартовала еще в феврале, на сегодняшний день первую порцию вакцины получили всего 450 тыс. человек, в т.ч. около 80 тыс. — за последнюю неделю. Подавляющее большинство вакцинированы препаратом — CoviShield, индийской «репликой» AstraZeneca, однако для второй дозы вакцины уже нет, как нет и четкой даты поставки. Лишь 16 апреля на Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX — 117 тысяч доз.

При этом в оппозиции заявили, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог и других проектах, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России. Пор словам лидера оппозиции, который обеспечил предварительные договоренности с Россией по этому вопросу, теперь каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса на Украине — на совести властей, президента Зеленского, премьер-министра Шмыгаля, главы минздрава Степанова и «их подельников».