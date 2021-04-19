Москва, , 15:40 — REGNUM Преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны были так масштабны, что многие из них слабо изучены и сегодня, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Кроме того, сами военные преступники маскировали свои злодеяния («операция 1005»): перемалывали кости, сжигали останки, растворяли трупы щелочью, засевали могилы растениями. Поэтому важны любые источники, которые могут помочь установить имена жертв и палачей.

В этом плане значим и корпус документов, рассекреченный Управлением ФСБ России по Калининградской области. Российское общество мало знает о военных преступлениях на территории Восточной Пруссии (ныне Калининградской области).

Это объяснимо, поскольку Чрезвычайная государственная комиссия о установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников там системно не работала.

А ведь и на территории Восточной Пруссии действовала сеть лагерей и использовался рабский труд угнанных жителей СССР. Так, там располагались отделения (Außenarbeitslager) концентрационного лагеря Штуттгоф: у города Калининград и Мамоново, у поселков Южный и Люблино.

В них была высокая смертность из-за непосильного труда. Рассекречивание таких документов о военных преступлениях помогает как исторической науке, так и борьбе с неонацизмом. Ведь после чтения источников никакой симпатии к Третьему Рейху появиться не может», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, нацисты в годы Великой Отечественной войны в лагерях на территории Восточной Пруссии (ныне Калининградской области) ежедневно расстреливали, морили голодом и инфекционными болезнями тысячи советских военнопленных и мирных граждан, свидетельствуют материалы Управления ФСБ России по Калининградской области.

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