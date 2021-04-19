Бишкек, , 15:38 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров наградил именными часами 11 военнослужащих войсковой части 20 022 Министерства обороны России, принимавших участие в совместных учениях «Коопсуздук — 2021» («Безопасность — 2021»).

Отмечается, что российские военные удостоились памятной награды за высокую боевую выучку, слаженную работу, умение действовать грамотно и решительно.

Церемония вручения состоялась на российской авиабазе «Кант» при участии заместителя министра обороны республики и сотрудников секретариата совета безопасности страны.

Напомним, что участие в совместных мобилизационных учениях «Безопасность — 2021» было задействовано свыше 2 000 человек, около 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, 20 артиллерийских систем и 10 самолетов и вертолетов.

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