Прага, , 15:39 — REGNUM Нынешние власти Чехии пытаются запугать население страны выдуманной угрозой. Такое мнение 19 апреля высказал бывший чешский президент Вацлав Клаус, его слова приводит газета Lidovky.

По мнению Клауса, в ситуации «коронавирусной истерии» в Чехии и общего дефицита информации фейки крайне легко распространяются. Кроме того, бывший президент республики напомнил о скорых выборах в парламент страны.

«Я бы не хотел состязаться с другими политиками и обозревателями за то, кто сделает самое резкое и оригинальное заявление по этому поводу», — отметил он.

При это Клаус добавил, что он никогда не верил, что снова вернется в 50-е годы прошлого века.

«Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей», — пояснил бывший чешский лидер.

Кроме того, он высказал предположение, что, если бы президентом США был бы переизбран Дональд Трамп, никто бы не стал говорить о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице, который прогремел семь лет назад.

«Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимает, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе», — указал Клаус и уточнил, что напуганными людьми управлять легче, а также призвал чешских политиков думать не о себе, а прежде всего о стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что Чехия не намерена раскрывать России все подробности расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году