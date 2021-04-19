Прага, 19 апреля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Нынешние власти Чехии пытаются запугать население страны выдуманной угрозой. Такое мнение 19 апреля высказал бывший чешский президент Вацлав Клаус, его слова приводит газета Lidovky.

David Sedlecký Вацлав Клаус

По мнению Клауса, в ситуации «коронавирусной истерии» в Чехии и общего дефицита информации фейки крайне легко распространяются. Кроме того, бывший президент республики напомнил о скорых выборах в парламент страны.

«Я бы не хотел состязаться с другими политиками и обозревателями за то, кто сделает самое резкое и оригинальное заявление по этому поводу», — отметил он.

При этом Клаус добавил, что он никогда не верил, что снова вернется в 50-е годы прошлого века.

«Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей», — пояснил бывший чешский лидер.

Кроме того, он высказал предположение, что, если бы президентом США был бы переизбран Дональд Трамп, никто бы не стал говорить о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице, который прогремел семь лет назад.

«Наше правительство и связанная с ним псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе», — указал Клаус и уточнил, что напуганными людьми управлять легче, а также призвал чешских политиков думать не о себе, а прежде всего о стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что Чехия не намерена раскрывать России все подробности расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году