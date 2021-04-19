Берлин, , 15:37 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «нормандский формат» остаётся подходящей площадкой для достижения деэскалации в Донбассе. Об этом Маас заявил по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза

«Нормандский формат» является подходящим форматом для достижения деэскалации», — сказал он.

При этом он добавил, что пока не может сказать, «удастся ли это» в рамках работы «нормандской четверки».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский последние несколько месяцев носился с идеей проведения очередного саммита в «нормандском формате». Однако российские власти не раз указывали, что смысла в таком саммите просто нет, так как украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства с предыдущего подобного саммита.

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