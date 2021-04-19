Екатеринбург, 19 апреля 2021, 15:38 — REGNUM В Екатеринбурге переименуют и изменят ряд автобусных маршрутов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.
Схема движения поменяется у № 24 (он пойдёт по маршруту «Компрессорный — Мичуринский (школа)»), № 50 («ТЦ Лента (пр. Ак. Сахарова) — УрФУ»), № 54 («Краснолесье — Павла Шаманова — Синие Камни»), № 57 «а» («ДМБ № 9 — Школа «Созвездие» (ул. Чемпионов)») и № 61 («Пехотинцев— 40 лет ВЛКСМ»).
Маршрут № 1 поменяет номер на № 65 «Ж/д вокзал — аэропорт Кольцово— станция Кольцово»; № 5 — № 75 «Восточная — поселок Калиновский»; № 9 — № 88 «Метро «Ботаническая» — поселок Шабровский — ОПХ»; № 10 — № 90 «Восточная — поселок Изоплит»; № 11 — № 91 «Метро «Ботаническая» — Горный Щит»; № 11 м — № 91 м «Метро «Ботаническая» — Верхнемакарово»; № 17 — № 97 «Метро «Ботаническая» — поселок Рудный — Опытный завод»; № 18 — № 58 «Горбольница № 7 — Павла Шаманова — Ритейл-парк Солнечный (улица Нескучная)»; № 19 —№ 36 «Поликлиника (Химмаш) — Метро «Площадь 1905 года»; № 21 — № 59 «17-я Мехколонна — Ж/д вокзал»; № 29 — № 69 «поселок Исток — микрорайон Компрессорный — станция Кольцово»; № 45 — № 71 «Восточная — поселок Исток»; № 56 — № 96 «Площадь 1-й Пятилетки» — Центр культуры»; № 56 «б» — № 96 «б» «Площадь 1-й Пятилетки — поселок Садовый — станция Березит»; № 59 — № 99 «Площадь 1-й Пятилетки — Окружное кладбище».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в автобусах Екатеринбурга начали тестировать валидаторы для оплаты проезда.
Читайте ранее в этом сюжете: В автобусах Екатеринбурга установили первые валидаторы