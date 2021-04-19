Архангельск, , 15:35 — REGNUM Депутаты Архангельского облсобрания отчитались о доходах за 2020 год. В тройке самых богатых оказались два единоросса и один член ЛДПР.

Согласно опубликованным сведениям, лидером по доходам стал депутат Александр Фролов (ЕР) — за год он заработал 239,9 млн рублей. Доход его жены составил более 155 млн рублей.

На втором месте по доходам оказалась глава парламентского комитета по рыболовству, предприниматель Лариса Сергеева (ЛДПР) — она заработала 156,6 млн рублей. Третье место с доходом в 215,7 млн рублей занял член комитета по здравоохранению, владелец торгового центра и ресторатор Михаил Авалиани (ЕР).

Как сообщало ИА REGNUM, самый богатый депутат ГосдумыГригорий Аникеев(«Единая Россия») по итогам 2020 года увеличил свой доход до 2,7 млрд рублей.