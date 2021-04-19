Бишкек, , 15:33 — REGNUM Киргизия занимает второе место среди 230 стран во всемирном рейтинге стоимости мобильного интернета, составленном аналитиками британского портала «Cable.co.uk».

По их данным, гигабайт мобильного трафика обходится жителям республики всего лишь в $0,15 (11,4 рубля).

Лидером рейтинга является Израиль, где гигабайт мобильного интернета стоит $0,05 (3,8 рубля).

На третьем месте располагается Фиджи — государство в южной части Тихого океана на одноименном архипелаге. Там стоимость гигабайта мобильного трафика составляет $0,19 (14,5 рубля).

Также в топ-10 смогли попасть Италия, Судан, Россия, Молдавия, Бангладеш и Шри-Ланка. В этих странах расценки на мобильный интернет колеблются в пределах от $0,27 до $0,38 (от 20,6 до 29 рублей).

Среди стран Туркестанского региона самый дорогой мобильный интернет-трафик предсказуемо оказался в Туркмении, попавшей на 223-ю строчку рейтинга — $21,41 (1 632 рубля) за гигабайт.

Таджикистан занял 132-е место — $2,6 (198 рублей), Узбекистан расположился на 22-м месте — $0,6 (45,7 рубля), а Казахстану досталось 21-е место — $0,59 (45 рублей).

Хуже всего дела с ценами на мобильный интернет обстоят в Экваториальной Гвинее — $49,67 (3 787 рублей) за гигабайт, на Фолклендских островах — $44,56 (3 397 рублей) и на острове Святой Елены — $39,87 (3 040 рублей).