Донецк, , 15:36 — REGNUM Киев должен выполнить ранее взятые на себя обязательства, для того, чтобы продолжить обмен пленными. Об этом заявила представитель ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова 19 апреля в комментарии «Донецкому агентству новостей».

Она указала на несостыковки в позициях различных представителей Украины по вопросу обмена пленными.

«Объективных причин для затягивания процессуальной очистки не существует. Киев намеренно блокирует важнейшую гуманитарную тему, надеясь получить политические дивиденды. Подчёркиваю, что ДНР со своей стороны готова к проведению обмена в любой день. Нам для этого не нужно ждать особого повода — Пасхи, Нового года или Рождества», — сказала она.

Морозова отметила, что главным условием для продолжения процесса обмена пленными является выполнение Украиной процессуальной «очистки» участников обмена 2019 и 2020 годов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Пасха является хорошим поводом для очередного обмена между Украиной и республиками Донбасса.

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