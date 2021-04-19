Донецк, 19 апреля 2021, 15:36 — REGNUM Киев должен выполнить ранее взятые на себя обязательства, для того, чтобы продолжить обмен пленными. Об этом заявила представитель ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова 19 апреля в комментарии «Донецкому агентству новостей».
Она указала на несостыковки в позициях различных представителей Украины по вопросу обмена пленными.
Морозова отметила, что главным условием для продолжения процесса обмена пленными является выполнение Украиной процессуальной «очистки» участников обмена 2019 и 2020 годов.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Пасха является хорошим поводом для очередного обмена между Украиной и республиками Донбасса.
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