Москва, , 15:32 — REGNUM За призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних в России предусмотрена уголовная ответственность, напомнили 19 апреля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве сочли необходимым напомнить гражданам об ответственности, так как призывы к участию в несогласованных протестных акциях появились в сети. Также распространяются призывы от организаций, которые прокуратура Москвы попросила признать экстремистскими.

Это так называемые «Штабы Навального», ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) и ФЗПГ (признан в РФ НКО-иноагентом).

Так, административный арест грозит за призывы к участию в несанкционированных акциях. Уголовная ответственность — за призывы к массовым беспорядкам и участие в них, а также за вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность.

«Генеральная прокуратура РФ считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — подчеркнули в ведомстве.

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