Назарово, Красноярский край, , 15:31 — REGNUM В городе Назарово Красноярского края суд вынес решение о лишении родительских прав матери, истязавшей своего маленького ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в прокуратуре Красноярского края.

Иск о лишении родительских прав двух местных жителей в отношении их маленьких детей рассмотрел Назаровский городской суд.

Ранее против матери, истязавшей ребёнка, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно находится в производстве следствия. Ответчики не согласились с исковыми требованиями о лишении родительских прав.

Суд учёл заключение прокурора, собранные по делу доказательства и вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении двух детей. Также вынесено решение о взыскании алиментов на содержание детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, жительница города Назарово с декабря 2020 года по февраль 2021 года неоднократно наносила побои своему годовалому сыну. Видео истязаний над ребёнком попало в интернет.

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