Москва, , 15:37 — REGNUM При оценке числа бедных жителей России не учитывается ряд факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Именно это обстоятельство, по мнению эксперта, дает искаженную картину в официальной статистике. В числе не учитываемых факторов основным собеседник ИА REGNUM назвал расходы населения на недвижимость.

«Я говорю о том, что целый ряд факторов у нас традиционно не оценивается. Особенно не оценивается недвижимость. Потому что считается, что у всех есть недвижимость в собственности. Противоречия никого не смешают, потому что недвижимость была предоставлена людям еще в советскую эпоху, а потом приватизирована», — сказал эксперт.

Вместе с тем значительное число людей в России выплачивают ипотеку, копят на первоначальный взнос или арендуют жилье, напомнил экономист

«И эти люди находятся в очень сложном материальном положении, потому что у них расходы как минимум вдвое превышают определённый минимум бедности», — подчеркнул Колташов.

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