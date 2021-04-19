Москва, , 15:28 — REGNUM Британия снова пытается найти врагов там, где их нет, поскольку, очевидно новый закон будет снова сфокусирован на России и Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИК «Финам» Сергей Переход, комментируя законопроект о защите от враждебных государств.

«Хотя подобный закон о «иностранных агентах» существует и в США, и в России, целесообразность его принятия для Великобритании не очевидна.

Дело в том, что в США он действует со времен холодной войны, когда коммунистический интернационал имел значительное влияние в мире.

В России подобный закон был принят после многолетнего внешнего финансирования оппозиционных сил, которые призывали свергнуть власть насильственным путем.

Вопреки обвинениям в СМИ, Россия не имеет значимых рычагов влияния на внутриполитические процессы в Великобритании, поэтому такие инициативы больше похожи на очередной этап для продолжения антироссийской кампании.

Пока данный конфликт тлеет в дипломатической плоскости и не оказывает влияния на экономические субъекты, поскольку будет затрагивать только физических лиц.

Однако, если эскалация продолжится не исключены заявления, подобно американским против Китая, когда «враждебными» признавались целые компании.

Учитывая значительное количество наших корпораций, получивших листинг на Лондонской фондовой бирже — это создаст новые риски для инвесторов», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании готовят законопроект «о защите нации от враждебных государств», согласно которому работающие в королевстве лица от имени иностранных правительств обязаны регистрировать своё присутствие в стране.

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