Москва, 19 апреля 2021, 15:26 — REGNUM Предложение России о том, чтобы посол Соединённых Штатов Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Читайте также: Вашингтон решил оставить Салливана послом США в России
Также по теме: Лавров объявил о высылке 10 дипломатов США
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для «серьёзных» консультаций. Такое предложение, как сообщил было сделано на фоне введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.