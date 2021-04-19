Москва, , 15:26 — REGNUM Предложение России о том, чтобы посол Соединённых Штатов Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым (министр иностранных дел РФ — Прим. ИА REGNUM), они по-прежнему актуальны, — подчеркнула дипломат. — Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для «серьёзных» консультаций. Такое предложение, как сообщил было сделано на фоне введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.