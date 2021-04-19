Алушта, Крым, , 15:24 — REGNUM Подобрать график водоснабжения жителей Алушты, который позволит безболезненно пройти курортный сезон, пообещал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал в соцсети 19 апреля.

«В течение недели мы проведем анализ уровня потребления воды, а также анализ утечек, и уже в следующий понедельник по итогам совещания вся информация по городу Алуште будет актуализирована. Считаем, что при нынешней наполненности Алуштинского водохранилища, а это 3,5 млн кубометров воды, готовой к потреблению, и при общем расходе в 21 тысячу кубометров воды в сутки, мы сможем найти график, который позволит нам без дополнительных потерь пройти курортный сезон и не причинит лишнего дискомфорта жителям города», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Алушты анонсировали существенное ужесточение графика водоснабжения для жителей города. При этом санатории, пансионаты и гостиницы будут получать воду в обычном режиме.