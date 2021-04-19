Вильнюс, , 15:24 — REGNUM Евросоюз на этой неделе объявит о новом пакете санкций к официальному Минску. Об этом сообщает литовский офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«На этой неделе ожидается объявление санкций. Вскоре объявят дату принятия четвёртого пакета санкций Евросоюза, куда предварительно могут попасть около 70 человек и компаний», — сказано в сообщении оппозиционной структуры.

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Тихановская сообщила также о переговорах с западными политиками, отметив: «Посол США в Белоруссии Джули Фишер уже находится в Вильнюсе. Запланирован ряд консультаций по ситуации в регионе и принуждению режима к переговорам, а также совместные публичные мероприятия. Также планируются встречи с участием послов Польши и Литвы».

Напомним, Евросоюз считает президентские выборы 2020 года в Белоруссии сфальсифицированными, а состояние прав человека и демократии — неприемлемым. В конце прошлого года ЕС применил к официальному Минску три пакета санкций. Санкции вели также США и другие страны.

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