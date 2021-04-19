19 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 16:51 — REGNUM Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками украинской армии, депутат Верховной рады Михаил Забродский списал упадок боевого духа в рядах вооруженных сил Украины на материальную составляющую.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не хотел бы применять такой категорической формулировки, как «деморализация», но, конечно, нельзя упускать из внимания факты, которые не содействуют поднятию боевого духа армии. Мы все прекрасно знаем, что на протяжении более чем двух лет никакого повышения денежного довольствования нет, а материальный фактор стимулирования является и ещё долго будет оставаться важным», — сказал Забродский в эфире телеканала «Эспрессо», добавив, что у военнослужащих армий других стран условия лучше, нежели на Украине.

Данную новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели украинского издания «Шарий.net». Некоторые отметили, что в отличие от заработной платы учителей и врачей украинским военным подняли размер денежных выплат. Другие стали спрашивать, что это за «патриотизм» такой — «воевать» за деньги. Третьи отметили, что украинские военные не воины, а «палачи», так как убивают своих же сограждан.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«У них (военных. — М. Р.) хорошая зарплата, им ее подняли, в отличие от врачей», — пишет Юлия П.

«Воно як… А как же патриоты-активисты? Помню, такой патриот меня на блокпосту Артемовска не пропускал в [20]15 г[оду] (ехала на похороны мамы). Говорил: мене выжинуть, чим диточок годувати буду (меня выгонят, чем деток кормить буду. — М. Р.)?» — задается вопросом Валентина О.

«Чем ближе получение по щам, тем больше деморализация))) И никакие деньги не помогут», — отметил Алексей Необязательно Петроградский.

«Сказал бы кто такое во время Великой Отечественной войны. А что защищать родину только за деньги можно», — подчеркнул Oleksandr H.

«Во как! Не платить им, и война закончится?» — отметила Екатерина Ш.

«Дядя морализацию с монетизацией перепутал», — добавила Ksenia K.

«О, так-то за деньги патриотизм», — подметил Vitaliy A.

«А была когда-то морализация?» — задается вопросом Елена К.

«Устали воевать с Россией… тем более она на войну не пришла», — не без иронии пишет Олег Ч.

«Многим надоело убивать своих граждан: детей, стариков. Скоро плюнут и вообще уйдут, и никакими деньгами не удержите…» — написал Сергей А.

«Интересно, а какое довольствие было у солдат во время Великой Отечественной войны? Да и далеко ходить не надо, в Афгане зарплата 9−20 чеков, и никакой деморализации и упадка)))))» — пишет Юрий Л.

Жители одного из украинских сел встречают советских воинов, освободивших их от гитлеровской оккупации. 1943

«Потомки бандеронацистов из забитых сёл Западной Украины, которые в большинстве там работают по контракту «защитниками», хотят повышения ЗП, твари, которым невыгоден мир, которые в своих бандеровских сёлах будут без работы сидеть или батрачить в Польше, вот им точно мир не нужен, им выгодно быть на довольствии», — пишет Сергей Ж.

«Палачи — не воины», — отметил Виктор И.

«Мародерить больше нечего», — пояснил Дима Н.

«Отсутствие денег их деморализует. За деньги они готовы даже детей убивать. А за бесплатно умирать от рук тех, чьих детей они уже убили, они не хотят…» — отметил Олег Я.

«Они же патриоты-киборги», — иронизирует Ирина П.

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Напомним, ранее украинский журналист Станислав Безушко в своей статье «Не моя война», опубликованной львовским изданием Zaxid.net. заявил, что большинство украинского общества не готово идти на фронт и «воевать» с Россией.