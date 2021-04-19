Шанхай, Китай, , 15:25 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall Motor на международной автомобильной выставке в Шанхае под новым суббрендом Tank представил модели с индексом 700 и 800, а также Cybertank (рестайлинговый Tank 300). Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Внешний вид Tank 700 выполнен в классическом стиле. Машина имеет почти плоское переднее стекло, вынесенные наружу петли пятой двери и задние фонари с длинной стоп-сигнальной полосой. Экстерьер и технические характеристики автомобиля держатся в секрете.

Внедорожник Tank 800 крупнее модели Tank 700. Этот автомобиль имеет длину более пяти метров и внешне напоминает российский Aurus Komendant. Tank с индексом 800 позиционируется автопроизводителем как конкурент японским моделям Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX.

Ранее компания Haval представила в Сочи две новые модели — внедорожники Big Dog и Wey Tank. Сборка этих моделей будет осуществляться в городе Тула на заводе Great Wall в 2023 году.

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