Уфа, , 16:11 — REGNUM Два гектара травы горят в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что трава горит в районе Нагаево, при этом огонь не угрожает населенным пунктам. По тревоге на борьбу с огнем были подняты семь огнеборцев на трех единицах техники.

Кроме этого, на место пожара направлена аэромобильная группировка, состоящая из 32 спасателей. Они, будут бороться с огнем при помощи ранцевых огнетушителей.

Отмечается, что спасателей к месту возгорания доставляют на квадрациклах, поскольку проезд туда затруднен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшую неделю в Башкирии произошло 255 случаев загорания сухой травы.