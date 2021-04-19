Москва, , 15:27 — REGNUM Реальное количество людей, живущих в России за чертой бедности, превышает официальные данные. Об этом 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментария слова предпринимателя Олега Дерипаски о 80 млн жителях России с доходами ниже прожиточного минимума.

«Конечно, в России гораздо больше бедных, чем это фиксируется официальной статистикой. Никаких сомнений ни у кого нет, что бедных в разы больше, но вопрос в том, как и по каким критериям определять, что бедность, а что — нет», — сказал эксперт.

По его мнению, ориентация на прожиточной минимум является низкой планкой бедности. Благодаря этому она дает пониженный показатель числа людей, испытывающих финансовые трудности.

«Если оценивать по другой шкале, например, учитывая расходы на культурные мероприятия, образовательные, на выплату ипотеки, получится намного большее количество бедных», — уточнил Колташов.

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