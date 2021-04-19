Анкара, , 15:27 — REGNUM Обсуждение сотрудничества России и Турции в сфере туризма провели глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Об этом 19 апреля турецкий министр иностранных дел сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы встретились с послом Алексеем Ерховым», — говорится в сообщении Чавушоглу.

Также он уточнил, что в ходе встречи стороны провели обсуждение двусторонних отношений, региональных вопросов, а также сотрудничества в сфере туризма.

Отметим, Россия из-за вспышки коронавирусной инфекции с 15 апреля по 1 июня сократила пассажирское авиационное сообщение с Турцией и приостановила полеты в Танзанию.