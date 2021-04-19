Нур-Султан, , 15:20 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил начало строительство шинного завода в городе Сарани Карагандинской области, сообщили 19 апреля в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. «Мы возлагаем очень большие надежды на это предприятие. Благодарны вам за то, что большая группа казахстанцев уже выехала на учебу в Татарстан», — сказал Токаев.

Он также выразил заинтересованность в укреплении отношений с российским регионом. В частности, после окончания пандемии в Казахстане планируют провести дни культуры и искусства Татарии.

Минниханов, в свою очередь, отметил, что тесные отношения между бывшим главой Татарии Минтимером Шаймиевым с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сформировали основу для сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Татарии Рустам Минниханов запустили строительство шинного завода в Срани.

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