Москва, , 15:19 — REGNUM Принимали какие-либо витамины, минералы в разных формах за последний год 52% жителей России. За год доля граждан, принимающих витамины выросла на 14%, приводит данные ВЦИОМ.

Принимали витамины постоянно в течение года 7% опрошенных, курсами по 3−4 месяца — 8%, а курсами по 1−2 месяца — 22% (среди женщин — 27%). Перед употреблением витаминов 51% консультировались с врачом.

Самые популярные у респондентов для приёма витамины — D/D3 (24%), витаминные комплексы (17%), витамин C (12%), а также витамины группы B (12%) и магний (11%).

Телефонный опрос проведен 8 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 73 ученых и 6 медицинских ассоциаций выдвинули предложение «обеспечить население Франции витамином D».

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