Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Члены грузинской партии «Стратегия Строителя» поддерживают предложенный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем план по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 19 апреля на странице партии в соцсети Facebook.

В обращении говорится, что, несмотря на недостатки, соглашение поможет лишить власти правящую партию «Грузинская мечта».

«Соглашение по своей природе подразумевает компромиссы, поэтому данный документ не идеален. В нём есть недостатки, но в целом соглашение создает условия для быстрого отстранения «Грузинской мечты» с меньшим ущербом для нашей страны», — говорится в заявлении «Стратегии Строителя».

В нём отмечается, что данное соглашение еще не является победой оппозиции, но создает благоприятные условия для этой победы.

Ранее о поддержке предложения Мишеля заявили в партиях «Лело для Грузии», «Гирчи» и «Грузинская мечта».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 18 апреля Мишель предложил политическим лидерам Грузии подписать компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса.

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