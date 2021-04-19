Ньон, Швейцария, , 15:18 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил реформу Лиги чемпионов. Об этом 19 апреля сообщает Deutsche Welle.

В новом формате турнира будут участвовать 36 команд вместо 32, которые есть сейчас.

Согласно реформе, вместо разделения на группы будет сформирована одна лига. В плей-офф выйдут восемь лучших команд, а остальные будут проходить отбор через новый раунд. При этом каждому клубу в новом формате турнира будет гарантировано 10 дополнительных матчей и увеличение доходов.

Отмечается, что реформа будет проведена в 2024 году.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги.

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