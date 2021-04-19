Киев, , 15:13 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД стран ЕС пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», в который входит подготовка нового пакета секторальных санкций. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

«Я предложил (главам МИД ЕС) пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года власти Украины непрерывно твердят о некой «российской агрессии», которая внезапно произошла после госпереворота в Киеве. Таким образом они отрицают гражданский характер конфликта в Донбассе и пытаются представить Россию его участницей, несмотря на отсутствие доказательств.

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