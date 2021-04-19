Брянск, , 15:16 — REGNUM В 2020 году доход депутата Государственной думы от Брянской области Бориса Пайкина (ЛДПР) уменьшился более чем в два раза по сравнению в 2019 годом. У остальных народных избранников от региона заработок не претерпел существенных изменений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Госдумы, Борис Пайкин в 2020 году заработал 70,6 млн рублей. Годом ранее его доход составлял более 132,8 млн рублей. Валентина Миронова («Единая Россия») задекларировала 5,76 млн рублей (в 2019 году — 5,58 млн рублей).

У депутатов региональной группы «Единой России», представляющих Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области, доходы распределились следующим образом. Николай Валуев заработал 20,6 млн рублей против 13,2 млн рублей в 2019 году. Затем — Николай Петрунин с доходом в 18,8 млн рублей (7,7 млн рублей в 2019 году). Наталия Пилюс задекларировала 6,7 млн рублей (6,5 млн рублей в 2019 году), а Артём Туров заработал 5,6 млн рублей (годом ранее его доход составлял 5,3 млн рублей).

Сергей Калашников (ЛДПР, Брянская, Калужская и Тульская области) получил 6,2 млн рублей. Вадим Кумин (КПРФ, Москва, Брянская область и Пермский край) показал 47,4 млн рублей. Данных за 2019 год на сайте Госдумы не предоставлено, поскольку эти депутаты вступили в полномочия в октябре 2020 года.