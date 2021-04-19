Воронеж, , 15:13 — REGNUM Существенный рост цен на жилую недвижимость в Воронежской области отмечен в первом квартале 2021 года. Данные опубликованы 19 апреля Воронежстатом.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

В первом квартале 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года цены на первичное жильё в регионе выросли на 4,3%, на вторичном — на 5,6%. В первом квартале 2020 года эти показатели составили, соответственно, 3% и 0,7%.

По данным выборочного статистического наблюдения, в первом квартале 2021 года на первичном рынке жилья Воронежской области стоимость одного квадратного метра общей площади квартир составила 59 719 рублей, на вторичном — 53 989 рублей.