Москва, , 15:10 — REGNUM Логика в том, чтобы вернуть МВД России контроль над дорожными знаками, есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Дмитрий Баранов.

«Во-первых, так как ведомство отвечает за безопасность движения, то логично, что с ним согласовывают его организацию.

Во-вторых, нужно напомнить, что раньше у ведомства была такая функция, и теперь её возвращают.

Так как у министерства есть значительный опыт организации дорожного движения, там знают «узкие» места на дорожной сети, существующие проблемы, то, конечно же, имеет смысл, чтобы оно согласовало установку знаков, светофорных объектов, камер, другого оборудования.

Такое согласование поможет исключить «самодеятельность» органов власти, различных ведомств в этих вопросах, сделает движение безопасным для всех его участников.

Важно, чтобы согласование ведомством осуществлялось быстро, и не было коррупционных рисков, а в случае отказов от согласования, необходимо, чтобы они были аргументированными.

Возможно, что МВД потребуется наработать практику таких согласований, но учитывая, что оно раньше осуществляло её, то опыт может быть получен быстро, что положительно скажется на жизни и здоровье граждан, экологической ситуации в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти регионов России всех уровней могут обязать согласовать проекты организации дорожного движения с Министерством внутренних дел (МВД).

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