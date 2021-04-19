Сеул, , 15:50 — REGNUM Каждый третий ученик средней и старшей школы в Южной Корее думал о совершении самоубийства за последний год из-за сильной академической нагрузки. Об этом сообщает Segye Ilbo со ссылкой на представителей Института национальной молодежной политики (NYPI).

Согласно результатам опроса, проведенного с июля по октябрь 2020 года среди 5669 учащихся средних и старших классов, 27% респондентов сообщили, что они думали покончить с собой в течение последнего года.

Известно, что о самоубийстве думали 35% представительниц женского пола и 19,6% мужского пола.

Среди причин 39,8% школьников назвали «академические проблемы», такие как школьные оценки и академический стресс, за которыми следовали беспокойство о будущем и карьере (25,5%), семейные конфликты (16%), конфликты с одноклассниками (4,8%) и материальные проблемы (1,7%).

Отмечается, что доля студентов, думающих о самоубийстве, незначительно различается в зависимости от материального положения.

Опрос был проведен с целью изучения соблюдения Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, ратифицированной корейским правительством в 1991 году.