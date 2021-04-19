Уфа, , 15:12 — REGNUM Движение транспорта ограничено на участке автотрассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ограничения вводятся с 17:00 часов 19 апреля из-за возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на участке этой трассы с 108+109 (мост через реку Бретяк в Бурзянском районе).

Отмечается, что примерное время окончания ограничений движения: 12:00 часов 21 апреля.

«Время окончания запрещения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных природно-климатических условий). Учитывайте при планировании маршрутов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидают подтопления больших площадей садовых товариществ крупными реками Белая и Дема.