Кострома, , 15:27 — REGNUM Костромская областная дума обнародовала доходы депутатов за 2020 год — передает корреспондент ИА REGNUM.

Костромская областная дума © Наталья Диева

В рейтинге самых состоятельных народных избранников вновь сменился лидер. Им стал 40-летний директор костромского ювелирного завода «Топаз» Максим Гутерман. В 2020 году беспартийный депутат заработал 97,9 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом его доход «вырос» на 91,6 миллиона рублей.

Второе место занял прошлогодний лидер рейтинга — основатель торговой марки «Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров, задекларировавший 74,4 млн. рублей. За 2020 год единоросс потерял 11,3 миллиона рублей.

Третье, четвёртое и пятое места рейтинга заняли депутаты Дмитрий Зафиров (67,5 млн. рублей), руководитель предприятия ФЭСТ и изобретатель Владимир Михайлов (59,1 млн. рублей) и генеральный директор строительной организации «Строймеханизация» Илья Яхонтов, заработавший в 2020 году 24,7 млн. рублей.

Самым бедным депутатом согласно сведениям, опубликованным в декларации, стал депутат Сергей Галичев, представляющий партию «Социальной защиты». Судя по документам, он сумел заработать за год всего 90 тысяч рублей, что в пересчёте на 12 месяцев существенно ниже прожиточного минимума.

Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин заработал 3,9 млн. рублей, увеличив доход на 1,1. млн. рублей. В собственности у председателя регионального заксобрания появился участок на 1440 кв. м и дом на 125 квадратных метров.

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