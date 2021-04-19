Киев, 19 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Санкции относительно оппозиции, в частности, народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука являются следствием низкого рейтинга президента Владимира Зеленского.

Rnbo.gov.ua Владимир Зеленский

Такое мнение в одном из интервью высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Комментируя резкие перемены Зеленского к оппозиции, экс-секретарь СНБО отметил, что два года своего президентства глава государства не видел угрозы в Медведчуке, а теперь она вдруг появилась. Также он добавил, что дело о государственной измене было открыто еще при Порошенко.

«Два года это дело не рассматривалось вообще. Только когда рейтинг начал сыпаться прямо на глазах у Зеленского, он вспомнил об этом вопросе», — заявил бывший секретарь СНБО.

Кроме того, он дал понять, что нынешние санкции Зеленского не имеют законных оснований.

«Вместо обвинений и суда, вместо того, чтобы конфисковать по приговору в том числе имущество, они играют в эти санкции, которые должны использоваться, когда субъект находится вне правового поля страны. А когда люди находятся в правовом поле, то, пожалуйста, у вас есть генпрокуратура, служба безопасности, государственное бюро расследований… Обвинения, расследования, приговор суда», — объяснил Турчинов.

ИА REGNUM напоминает, что санкции против лидеров оппозиции власти Украины ввели еще в феврале, сейчас правомерность этого решения определяет Верховный суд страны. Сам Медведчук заявлял прессе, что если бы у власти были хоть какие-нибудь доказательства его вины, то их бы уже давно обнародовали, и «под бой барабанов и вой национал-радикалов привлекли бы его к ответственности».