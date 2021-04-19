Минск, , 15:08 — REGNUM Ядерное топливо, предназначенное для второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС), доставили на станцию. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба белорусского министерства энергетики.

«19 апреля на площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока. До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, в соответствии с техническим регламентом специалистами БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком АО ИК «АСЭ» будет обеспечена приемка ядерного топлива и проведен его входной контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что госатомнадзор Белоруссии (департамент МЧС) построит на территории республики хранилище радиоактивных отходов с атомной электростанции, которую достраивает российский «Атомстройэкспорт».