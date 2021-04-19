Рим, , 15:04 — REGNUM Три клуба итальянской Серии А призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из лиги. Об этом 19 апреля сообщает Goal.com.

Как отмечает издание, клубы «Аталанта», «Кальяри» и «Верона» оказались недовольны решением трёх главных грандов итальянского футбола вступить в новый турнир — Суперлигу.

Отмечается, что 18 апреля состоялось экстренное собрание Серии А, на котором обсуждался вопрос о решении «Ювентуса», «Милана» и «Интера» играть в Суперлиге. При этом три клуба не спешат покидать национальные чемпионаты до запуска нового турнира.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Кроме трёх итальянских клубов, это испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал», а также английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

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