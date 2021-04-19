Ашхабад, 19 апреля 2021, 15:03 — REGNUM Концепцию обеспечения безопасности афганского участка газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) подписали представители Афганистана и Туркмении, сообщили в пресс-службе туркменского МИД.
Заместитель секретаря Национального совета безопасности Афганистана Е. Эбад отметил, что концепция обеспечения безопасности — это важный шаг в реализации проекта ТАПИ.
Ранее посол Индии в Туркмении Видху Пеетхамбаран Наир сказал, что Дели заинтересован в ускорение строительства газопровода ТАПИ.
Согласно проекту, протяженность газопровода составит 1735 км, мощность — 33 млрд куб. метров газа в год.
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