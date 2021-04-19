Бишкек, , 15:02 — REGNUM Facebook удалил публикацию президента Киргизии Садыра Жапарова о «лечении» начальной стадии коронавирусной инфекции настойкой, сделанной из иссык-кульского корня, содержащего сильнейший растительный яд — аконит, передает «Азаттык» (СМИ — иностранный агент).

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Как пояснили в администрации социальной сети, пост был удален за «распространение неверной информации, которая может нести угрозу здоровью человека».

Также аналогичную публикацию на странице президента Киргизии удалил и Instagram.

В пресс-службе главы государства ситуацию с удалением постов Садыра Жапарова не комментируют.

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