Бишкек, 19 апреля 2021, 15:02 — REGNUM Facebook удалил публикацию президента Киргизии Садыра Жапарова о «лечении» начальной стадии коронавирусной инфекции настойкой, сделанной из иссык-кульского корня, содержащего сильнейший растительный яд — аконит, передает «Азаттык» (СМИ — иностранный агент).
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Как пояснили в администрации социальной сети, пост был удален за «распространение неверной информации, которая может нести угрозу здоровью человека».
Также аналогичную публикацию на странице президента Киргизии удалил и Instagram.
В пресс-службе главы государства ситуацию с удалением постов Садыра Жапарова не комментируют.
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