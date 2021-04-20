Москва, , 09:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге 27 апреля состоится заседание Совета законодателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Предстоит обсудить две темы. Речь пойдет о задачах по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 21 апреля. Еще один вопрос для обсуждения — «Пандемия: вызовы и решения».

Накануне, 26 апреля, состоится заседание президиума Совета законодателей. Участники обсудят доступность и качество медицинской помощи в субъектах РФ, обеспечение подготовки медицинских кадров, а также воспитание детей как неотъемлемую часть образования, сохранение исторической преемственности поколений на основе патриотизма.