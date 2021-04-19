Тюмень, , 15:01 — REGNUM Член Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов получил за 2020 год 6 047 216,80 рублей. А его супруга показала доход всего в размере 45 тыс.

По сравнению с 2019 годом сенатор немного потерял в деньгах. Зато его супруга резко обеднела, год назад её доход был заявлен в размере 3 млн рублей.

В собственности у Тараканова значатся участок земли и жилой дом. У его супруги — автомобиль, две квартиры. и четверть квартиры площадью в 92.60 кв. метра. Ещё одна квартира принадлежит им пополам.