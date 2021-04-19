Минск, , 15:01 — REGNUM По итогам первой оценки валового внутреннего продукта Белоруссии за I квартал 2021 года объем ВВП в текущих ценах составил 36,3 млрд белорусских рублей (около $14 млрд в эквиваленте), или в сопоставимых ценах на 0,9% больше уровня I квартала предыдущего года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.

«В I квартале 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 33,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,2% к уровню I квартала 2020 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 98,3%, «Обрабатывающая промышленность» — 109%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 113,8% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 99,4%», — сказано в официальном сообщении.

Белстат проинформировал также, что в I квартале организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 84,6 млн. тонн грузов, или 94,2% к I кварталу 2020 г. Снизился грузооборот — на 1% до 28,8 млрд. тонно-километров.

«Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2021 г. воспользовались 389,6 млн. человек, или 81,9% к соответствующему периоду 2020 года. Пассажирооборот составил 4142 млн. пассажиро-километров, или 71,7% к уровню I квартала 2020 г.», — отметили в статистическом комитете.

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